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Миграционная компания Internatioanl Business

International Business — решение любой Вашей миграционной задачи!

Живите, работайте и учитесь
в самых развитых странах Европы!

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Как мы работаем

Подбор миграционной программы

Специалисты International Business подберут программу иммиграции под Ваши цели и потребности.

Полное сопровождение

Юристы компании сопроводят Вас от первого звонка до получения желаемого результата. На всех этапах для Вас будет доступна юридическая поддержка.

Поддержка на месте

Мы поможем Вам оформить все необходимые внутренние документы (после оформления гражданства).

Про International
Business

Опыт работы

Более 25 лет безоговорочного лидерства на миграционном рынке СНГ, десятки тысяч довольных клиентов, получивших желаемый результат.

Экспертность

В International Business работают только лучшие миграционные юристы. А ведущие сотрудники являются признаными профессиональным сообществом экспертами в своем деле.

Индивидуальные решения

Мы предлагаем уникальные решения для каждого клиента, в зависимости от ключевых целей и потребностей.

Направление работы

Оформление гражданства стран Европейского союза. Ежегодно с нами оформляют гражданство более 50 000 клиентов.

Популярные программы
иммиграции

Программа: Гражданство Румынии

Программа: Гражданство Болгарии

Программа: Карта поляка

International Business отзывы о компании

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(всего: 202 голоса, в среднем: 4.9 из 5)

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