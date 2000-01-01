Специалисты International Business подберут программу иммиграции под Ваши цели и потребности.
Юристы компании сопроводят Вас от первого звонка до получения желаемого результата. На всех этапах для Вас будет доступна юридическая поддержка.
Мы поможем Вам оформить все необходимые внутренние документы (после оформления гражданства).
Более 25 лет безоговорочного лидерства на миграционном рынке СНГ, десятки тысяч довольных клиентов, получивших желаемый результат.
В International Business работают только лучшие миграционные юристы. А ведущие сотрудники являются признаными профессиональным сообществом экспертами в своем деле.
Мы предлагаем уникальные решения для каждого клиента, в зависимости от ключевых целей и потребностей.
Оформление гражданства стран Европейского союза. Ежегодно с нами оформляют гражданство более 50 000 клиентов.