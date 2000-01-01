Переезд на ПМЖ в Болгарию из России, Украины и других стран СНГ

Переезд на ПМЖ в Болгарию из России, Украины, Беларуси и других стран СНГ. Плюсы и минусы. Оформление документов. Как получить разрешение на постоянное место жительства?